Jihadbruiden brengen het er in Nederland vaak genadig vanaf, geldt dat ook voor Angela B?

Tot celstraf veroordeel­de bejaarde zussen die pedofiele broer wilden ‘redden’, gaan in hoger beroep

12:31 Twee bejaarde zussen, die eerder deze week door de rechtbank in Zwolle werden veroordeeld tot een halfjaar gevangenisstraf, gaan in hoger beroep. Dat zegt advocaat Bob Kaarls tegen deze site. De vrouwen, 80 en 81 jaar uit Brummen en Poortugaal, zouden hebben geprobeerd een misbruikslachtoffer in een Nepalese strafzaak om te kopen. De verdachte in die zaak was de jongere broer van de zussen, de 68-jarige kinderpsychiater Piet Hein van T.