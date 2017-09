'Jihadiste' Lieke S. verspeelt omgang met dochter

Vanwege het vermoeden dat Lieke S. is geradicaliseerd en blijvende onduidelijkheid over haar intenties wil de vader van het meisje niet meewerken aan een normale omgangsregeling. De man vreest dat zijn ex een nieuwe poging zal wagen om het kalifaat te bereiken, vertelde hij in een kort geding dat zij tegen hem had aangespannen.



De rechter was het afgelopen week eens met de bezorgde vader. "Het is voorstelbaar dat de man zorgen heeft over het plotselinge en onaangekondigde vertrek van de vrouw naar het buitenland en haar intenties. Het is niet onredelijk dat hij de strafzaak wil afwachten waarin de vrouw uitleg zal geven over haar bedoelingen."