Jiskefet is terug! Michiel Romeyn gaat aan de slag met nieuws

Hij lijkt met zijn volslanke postuur en messcherpe observaties natuurlijk en wel een beetje op een grumpy old man. Maar aartskankeraar, zoals hij wel 'ns wordt beschreven? Meer een kwajongen in een lichaam van 62 jaar. De ober in café de Ysbreeker in Amsterdam bombardeert hij lachend tot Douwe Bob-met-bril en ja zeg, mág Michiel Romeyn asjeblieft de pulp op televisie kritisch benaderen?



,,Hilversum, dat is toch een zinkend schip. De jonge generatie kijkt toch niet meer, die zitten allemaal op de computer. Zo geestig: ineens is er nu een soort hype rond die nieuwe serie over Hendrik Groen. Je kunt geen tv aanzetten of blad openslaan, o-ve-ral duikt Hendrik Groen op. Want ja, godzijdank, we hebben weer iets van kwaliteit om ons aan op te trekken. Het is een soort armoede. Alles is meteen een hype. Dat Me too ook. Ie-de-reen duikt er bovenop.’’



Vier blonde dames komen binnen. ,,Kijk, die gaan over misbruik praten.’’ Romeyn zet z’n hand aan z’n mond: ,,Me too! Me too! Hahaha. Douwe Bob, mag ik nog een koffie?’’

Nep-keurigheid

Volledig scherm Acteur en schrijver Michiel Romeyn © Guus Schoonewille Nog even over tv, waar hij met Jiskefet legendarisch werd, maar soms zo moeilijk goede nieuwe programma’s weet te slijten. ,,Het is allemaal zó braaf geworden. Ik zag bij De Wereld Draait Door een oude scène van een voetbalvader die z’n kind uitschold. Hoor je dat publiek meteen: òòòh, erg, òòòhh. Vroeger werd daarom gelachen. We gaan richting een soort nep-keurigheid. Tegen het gereformeerde aan. Ik had met Douwe Bob, de echte, een pilot voor een popprogramma gemaakt voor TV-lab, waar ze zogenaamd iedereen een kans geven iets nieuws te ontwikkelen. Dan wordt er eindeloos lang geluld en zeggen ze: in potentie te weinig kijkers, weg ermee, hupsakee, en dat is dan de publieke omroep. Daar gaat het dus ook om het scoren, maar zeg dat dan eerlijk. Doe niet hypocriet.’’



Corpsballen

Michiel Romeyn moppert niet. Dit is gewoon wat hij vindt. ,,Die Lullo’s van ons, die een pizzakoerier op straat flikkeren. Nu zou er zo’n netmanager opduiken: leuk jongens, maar gaan we niet doen. Ik kan ze trouwens echt niet uitstaan, corpsballen. Laatst liep ik door het park met m’n hond, staan er dertig van die klootzakken tien feuten in de modder Magnumijsjes op hun hoofd te drukken en verrot te schelden. Ik zei: Ga iets leuks doen, sodemieter op klerelijers. Het werd echt een relletje. Zegt een van die ballen: ik vind het niet prettig dat u me voor lul uitmaakt. Ik heb hem tien seconden lang van top tot teen bekeken en gezegd: sorry, ik heb het nog 'ns goed bekeken, maar ik kan er niks anders van maken. Het gekke is: die corpsballen hebben allemaal de dvd van de Lullo’s in hun koffer. De Lullo’s zijn natuurlijk gemaakt om al die ballen gehakt voor gek te zetten, maar hoe harder je scheldt, hoe leuker ze het vinden.’’

Volledig scherm Michiel Romeyn © Guus Schoonewille

Highlights Jiskefet

De Lullo’s en andere highlights van Jiskefet komen sinds kort voorbij op deze site. Twaalf jaar geleden alweer kapten ze ermee. Herman Koch werd héél erg succesvol schrijver van bestsellers en Kees Prins ontwikkelt musicals voor Joop van den Ende. En Michiel Romeyn?



Hij lacht: ,,Ik heb een tijdje niks te doen gehad. Maar later voor SBS wel vier seizoenen Danni Lowinsky gedaan, geen artistiek highlight, gewoon ontzettend leuk. En ik heb in goede films gespeeld, zoals Ron Goosens, low budget stuntman en Max Porcelijns De Grote Zwaen. En onlangs nog in Daan Bakkers Quality Time.”

'He, getver!'

Hij is er altijd in geslaagd ‘te blijven doen wat hij leuk vindt’. Rollen en rolletjes in films en series. En ondertussen kunst maken, al levert dat ‘geen reet op’. ,,Ja, als ik dood ben, maar ja, dan ben ik dood.” ,,Ik maak bijvoorbeeld ook foto’s van plekken waar iemand is geliquideerd. Levensgroot: 1,80 meter bij 1,20 meter. In een stalen lijst. Dan zie je er zes op een rij en denk je: mooi gezien, die tegels. Dan vertel je dat op die plek Cor van Hout is neergeknald en is het van ‘hè, getver’. Ineens is die plek niet meer hetzelfde. Fascinerend vind ik dat.’’

Nu eerst nieuwe kansen op ad.nl. Michiel Romeyn wil twee keer per week ‘iets’ met het nieuws gaan doen. In een kleine setting. ,,Ik weet nog niet wat het precies gaat worden. Je hoeft toch niet alles te weten? Hahaha. Het lijkt me ongehoord leuk om te zien wat die nieuwe media of weet ik hoe het heet, me brengen. Zonder netmanager die zegt: het genereert te weinig kijkers, wegwezen.’’