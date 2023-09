Job (18) wilde niet nóg langer worden en ging onder het mes: 'Eerste dagen alleen maar in bed’

interview Hoe Ruud forensi­sche opsporing uit dal haalde: ‘Dader heeft met nieuwe techniek geen tijd om te vluchten’

Toen politieman Ruud Staijen vijf jaar geleden aantrad bij de forensische opsporing, stond die politietak er belabberd voor. Maar het roer ging om. Nu is de politie steeds sneller na een delict in staat sporen te analyseren. In een exclusief interview legt Staijen uit wat er allemaal kan, nu en in de toekomst. ,,Een dealer kan dan niet meer zeggen: het zijn mijn vitaminepillen, waarop wij hem moeten laten gaan om hem later weer op te pakken, als de uitslagen van de drugstest terug zijn.”