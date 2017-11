Job Gosschalk is machtige man in de filmwereld

Hij wordt beschouwd als een van de machtigste mensen in de Nederlandse filmwereld, Job Gosschalk (50). Wie een carrière in een speelfilm, televisieserie of musical ambieerde kon vrijwel niet om de casting director heen.

Jonge, veelbelovende acteurs moesten bij hem auditie doen om een rol te krijgen in een van de vele producties waarbij Gosschalk betrokken was. De in Bergum geboren filmmaker was nauw betrokken bij producties als de filmhit Alles is Liefde en de televisieserie ’t Schaep met de Vijf Pooten. Ook was hij de laatste jaren steeds meer als filmregisseur actief. Hij maakte onder meer de zangfilm De Zevende Hemel.

Volledig scherm Perspresentatie van De Marathon. Helemaal links: Job Gosschalk. John Buijsman, Michiel Nooter, Kees Boot en Dennis Willekens spelen de hoofdrollen in de musical De marathon. © Marco De Swart Hij maakte vooral furore als casting director bij het bedrijf Kemna, waarvan hij met zijn neef Janusz mede-eigenaar was. In 2008 legde hij zijn functies neer, waarna hij bij Kemna en Zonen als regisseur en producent was betrokken. Vandaag liet hij in een verklaring weten zijn banden met dit bedrijf te verbreken in verbanden met ‘geruchten om mijn omgang met acteurs.’’

Grote spil

Gosschalk is op dit moment betrokken bij verscheidene grote projecten, zoals een musicalversie van filmhit All Stars uit 1997 en een romantische komedie gebaseerd op het RTL-programma All you need is love. Het is niet duidelijk wat er met deze projecten gaat gebeuren nu Gosschalk, die de grote spil was van deze producties, per direct al zijn werkzaamheden neerlegt.

De tournee van de musical De Marathon van Gosschalk wordt wel afgemaakt. ,,De Marathon is na ruim een jaar een geoliede machine", aldus een woordvoerder van het Luxor. ,,We zien geen reden om de voorstelling te staken na de verklaring van Job." De musical, gebaseerd op de hitfilm over vier Rotterdamse automonteurs die de marathon gaan lopen, is nog drie weken te zien in theaters door heel Nederland.

