Jodenster-uitspraak Willem Engel zet kwaad bloed bij CIDI: ‘Verschrikkelijke belediging’

Viruswaarheid-voorman Willem Engel beledigt de Joden in Nederland tot op het bot door te stellen dat het rondlopen met een gele Jodenster ‘gewoon moet kunnen’. Dat meldt antisemitisme-onderzoeker Aron Vrieler van het Centrum Informatie en Documentatie Israël, een stichting die opkomt voor de rechten van Joden. Willem Engel is zich van geen kwaad bewust en baalt dat het CIDI geen contact met hem opneemt. ,,Ik vind dat alles besproken moet worden.”

Het CIDI maakt zich al langer boos over het feit dat bij protesten tegen coronamaatregelen vaker de vergelijking met de Jodenvervolging opduikt. Zo verschenen in augustus twee kinderen op het Malieveld in Den Haag met een gele Davidster op de borst, met daarop de tekst ‘ongevaccineerd’. Antivaxxers geloven dat inentingen een gevaar vormen voor de volksgezondheid, ook al is daar geen wetenschappelijk bewijs voor.

‘Dat moet kunnen’

Willem Engel, het gezicht van het verzet tegen de coronamaatregelen van het kabinet, gaat zich bewust niet uitspreken tegen mensen die met een dergelijk teken rond willen lopen, zei hij gisteren tegen omroep Powned. ,,Natuurlijk moet dat kunnen!”, reageerde de dansleraar. ,,In de zin van dat iedereen vrij moet zijn om te dragen wat hij wil en om te uiten wat hij wil. Als jij daar een probleem mee hebt, doe je aangifte tegen die persoon. Dat is de rechtsstaat.”

Eerder vergeleek Engel de coronamaatregelen al met de Jodenvervolging. „De vergelijkingen met de Jodenster zijn al gemaakt en ik denk dat we er niet meer ver vandaan zitten”, zei hij op een demonstratie in Rotterdam. ,,En we hebben heel veel Joodse mensen in onze eigen organisatie. Dit zijn niet mijn woorden, maar hún woorden. Dat klinkt heel hard, maar het is echt wat er aan de hand is.”

Grote achterban

Bij het CIDI komen de uitspraken van Engel als een mokerslag aan. ,,Al die vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog beginnen in Nederland een groot probleem te worden”, verzucht Aron Vrieler. ,,Willem Engel heeft een grote achterban, en nu hij de politiek ingaat krijgt hij daarmee een nog grotere verantwoordelijkheid. Hij moet daar bewust van zijn. Door dit soort dingen te roepen draagt hij bij aan de polarisatie in Nederland.”

Engel wil namens de partij Vrij en Sociaal Nederland meedoen aan de verkiezingen in maart. Een partij die staat voor solidariteit. Ironisch, zegt het CIDI. ,,Hij zegt zich solidair op te stellen tegenover iedereen in Nederland, maar zelf is hij compleet ongevoelig voor de historische feiten. Hij doet het overkomen of hij verstand heeft van de Nederlandse geschiedenis, maar hij snapt er werkelijk helemaal niets van. Iemand die de feiten kent, zou iedere kromme vergelijking met de oorlog of het dragen van een Jodenster afwijzen. Dat heet fatsoen.”

Gekonkel

In een reactie laat Engel weten geïrriteerd te raken van het ‘gekonkel achter de rug van mensen’. ,,Ik betreur dat het CIDI geen contact met mij heeft opgenomen om dit als volwassenen uit te praten. Wat mij betreft mag alles besproken worden. Al die bizarre taboes waarover niet gesproken mag worden, ik vind het stuitend. Alsof je nooit meer over de holocaust of de Tweede Wereldoorlog mag praten. Waar hebben we het over?”

Dat hij zich niet genoeg uitspreekt tegen de mensen die op demonstraties met een Jodenster rondlopen, vindt Engel onzin. ,,Ik kan alleen maar verantwoordelijkheid nemen voor mijn eigen daden. Alsof Mark Rutte zich voor het gedrag van al die Nederlanders moet verantwoorden, kom op zeg.”



Het CIDI blijft bij haar standpunt dat je de huidige crisis niet kunt vergelijken met de gruwel van een wereldoorlog. ,,Het is een verschrikkelijke belediging, een vreselijke bagatellisering van wat uitsluiting écht is. Deze uitlatingen zijn bijzonder pijnlijk voor nabestaanden en slachtoffers die nog in leven zijn.”