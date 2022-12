Joep vlucht naar Duitsland vanwege oude cv-ketel: ‘Alleen dat vlammetje kost al 150 euro per jaar’

Ambachter Joep Klerks kan er met zijn verstand niet bij: woningbouwstichting Rhiant weigert zijn stokoude, energieslurpende CV-ketel te vervangen: ,,Ik denk dat ik deze winter maar naar familie in Duitsland vlucht.’’ Rhiant bevestigt zijn verhaal: die ketel is nog prima.

Klerks woont in de één van de ronde flats aan het Banckertplein, waar de tientallen merendeels oudere bewoners nog cv-ketels uit 1999 hebben. Die apparaten zijn dus 23 jaar oud, waar de normale levensduur zo'n twaalf tot vijftien jaar is.



Voor hem komen twee dingen samen: ,,We moeten toch al minder gas gebruiken en het is nu nog eens ontzettend duur ook. Deze ketel heeft zelfs nog een waakvlam. Ik heb het uitgerekend, alleen dat vlammetje kost me al 150 euro per jaar, terwijl die helemaal niet meer nodig is.’’

Dure reparaties

Toch blijft Rhiant bij mankementen gewoon reparaties uitvoeren, ook als dure onderdelen nodig zijn: ,,Ze hebben op een bijeenkomst over energiebesparing eens gezegd dat ze deze ketels zouden vervangen als er voor meer dan een tientje werk aan gedaan moest worden, maar dat hebben ze nooit waargemaakt.’’



Inmiddels heeft hij zijn thermostaat overdag op achttien graden staan, omdat de gasrekening anders niet meer te betalen is. Comfortabel is anders, is zijn ervaring: ,,Je kunt wel een dikke trui aantrekken, maar aan het eind van de dag krijg je het dan toch koud.’’

Rhiant: alles tegelijk kan niet

Daarbij telt hij zijn zegeningen: tot nu toe is het dit najaar buiten nog niet echt koud geweest: ,,En als het van de winter echt koud wordt heb nog familie waar ik terecht kan. Maar er wonen hier allemaal oudere mensen. Niet iedereen heeft die luxe.’’

‘Daar moet geld voor zijn’

Woordvoerder Soraya Koopman van Rhiant snapt de frustratie van Klerks wel: ,,Maar het is inderdaad beleid om ketels te repareren, zo lang ze nog genoeg warmte opleveren en reparatie nog de moeite lijkt.’’



Wel overweegt de woningstichting ketels sneller te vervangen: ,,Maar daar moet dan geld voor zijn, en we doen op andere vlakken al heel veel aan duurzaamheid. Dat kost ook geld.’’



Overigens is Klerks niet de enige huurder met dergelijke problemen. Enkele andere woningstichtingen lieten onlangs ook al weten regelmatig mensen teleur te moeten stellen.