Johan Vlemmix in zijn eentje bij Prinsjesdag: ‘Petje af voor iedereen die thuisblijft’

Johan Vlemmix is trots dat Nederlanders massaal gehoor hebben gegeven aan de oproep om vandaag niet voor Prinsjesdag naar Den Haag af te reizen. De koningshuisfanaat was al vroeg aanwezig op het Noordeinde en staat daar sindsdien helemaal alleen.

De gemeente Den Haag deed onlangs een dringende oproep aan het Prinsjesdagpubliek om het programma dit jaar voor de buis of online te volgen. ,,Ik moet zeggen, petje af voor iedereen”, aldus Vlemmix over het lege Noordeinde. ,,Iedereen houdt zich uitstekend aan de regels, dus echt chapeau. Het is heel knap dat iedereen zich aan de regels houdt en thuisblijft.”



Vlemmix is in Den Haag om een reportage op te nemen met zijn eigen ‘Gouden Koets’, waarmee hij later vandaag langs het Binnenhof en de Grote Kerk rijdt. Hoewel hij dus wel naar de hofstad is afgereisd, is hij goed voorbereid. ,,Ikzelf heb dus minder goed geluisterd naar de oproep, maar ik heb wel alle maatregelen genomen. Ik draag een mondkapje en ik heb een ‘coronabumper’, waardoor mensen op gepaste afstand blijven.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Verrassingen

Hoewel Johan dus nog geen andere toeschouwers heeft gezien, houdt hij zijn ogen open voor de leden van het Koningshuis. ,,Als het goed is, is de koning zojuist aangekomen”, aldus Vlemmix. ,,Volgens mij hebben ze mij al gezien.”



Over de verdere invulling van de dag blijft hij mysterieus. ,,Ik heb nog wat andere verrassingen op de planning staan, maar daar gaan jullie later meer van zien.”

Vanwege de coronamaatregelen is het Prinsjesdagprogramma heel anders dan de voorgaande jaren. Er is geen hoedjesparade, geen rijtoer met koets en geen balkonscène bij paleis Noordeinde. Daarnaast spreekt koning Willem-Alexander de troonrede uit vanuit de Grote Kerk in Den Haag, in plaats van in de Ridderzaal.

In onze nieuwsupdate blikken we vooruit op een warme en bijzondere Prinsjesdag: