Johan woont al bijna 47 jaar alleen: ‘Ik heb zo’n vijftig afspraken met vrouwen gehad’

,,Op een vrijgezellenavond ontmoette ik een leuke vrouw. Het was gezellig, we spraken af om de volgende dag een rondje met de auto te maken. Naast mij hoorde ik haar ineens hardop zeggen: ‘Ik ben een stukje aan het rijden’. Bleek dat ze met haar overleden vader aan het praten was. Ik heb haar thuisgebracht en haar nooit meer gesproken.



Ik heb zo’n vijftig afspraken met vrouwen gehad. Vaak hoorde ik na een date dat ze me niet aantrekkelijk genoeg vond. Of: je bent de liefste man van de hele wereld, maar ik voel niets voor je. Ook vaak: ik bel je nog.