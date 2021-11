Jolanda maakt 12.000 kinderen blij met cadeaus: ‘Iedereen verdient een mooie sinterklaas’

Jolanda Hoogenboom uit Rotterdam-Zuid wilde daar verandering in brengen, toen zij negen jaar geleden ‘Sint voor Elk Kind’ oprichtte. ,,Dit jaar maken we meer dan 12.000 kinderen blij met cadeautjes”, zegt ze trots. Dat heeft wel maanden van cadeaus verzamelen, uitzoeken en inpakken gekost.



Maar liefst 35.000 pakjes gaan nu langzaam maar zeker naar allerlei kinderen in regio Rijmond en daarbuiten. Het bedrijf van Jolanda is in negen jaar enorm gegroeid.



,,Het laat zien dat je als ‘simpele huismoeder’ een verschil kan maken in de wereld”, vertelt Jolanda. ,,Maar het doet mij ook verdriet, want dat wij meer aanvragen krijgen, betekent ook dat de armoede toeneemt.”