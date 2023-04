Jonathan heeft 550 kinderen, moet hij nu stoppen met delen van zaad? ‘Een raar sociaal experiment’

,,Volgens richtlijnen bij klinieken mag een donor maximaal doneren voor 25 kinderen of voor 12 gezinnen om inteelt, incest en psychische problemen voor donorkinderen te voorkomen”, zei de organisatie eerder. Spermadonor Jonathan noemde zijn aanpak in de rechtszaal ‘een geheel nieuw concept’. Kinderen kunnen hem en elkaar allemaal leren kennen, verklaarde hij.

De stichting vindt dat de man een dwangsom moet krijgen als hij doorgaat met het delen van zijn sperma. Ook zou hij klinieken moeten aanschrijven om zijn opgeslagen sperma te laten vernietigen. De raadsvrouw van de stichting zei de pijn onder de moeders te hebben gevoeld bij de opmerking over het ‘concept’. Die zitten volgens haar in ‘een raar sociaal experiment’, waar nu meteen een einde aan moet komen.

Jonathan heeft zijn zaad volgens de stichting tegen de regels in verspreid via zeker dertien klinieken in binnen- en buitenland. Ook biedt hij zijn sperma aan via ontmoetingsplatforms en sociale media aan andere wensouders. De advocaat van Jonathan wees er tijdens de zitting op dat een mens zelf beschikking heeft over zijn lichaam. De mens heeft het recht om leven te creëren, zo klonk het. Een verbod eisen kan dus niet, is de redenatie.