'Jonge boeren omarmen radicale acties'

Politie toont beelden hoogzwange­re vrouw Diemen dag voor overlijden: ze wankelt

0:20 In Opsporing Verzocht zijn vanavond beelden vertoond van de in oktober overleden, hoogzwangere Patricia Oliveira dos Santos (32). Te zien is hoe de Braziliaanse, destijds woonachtig bij haar Nederlandse vriend Dennis van E. (48) in Diemen, op donderdagochtend 17 oktober rond 04.00 in de hal van de flat verschijnt. De vrouw oogt onvast ter been en maakt op de beelden een bedwelmde indruk.