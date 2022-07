Jonge man springt van vlot in drukke recreatieplas en komt niet meer boven: ‘Heftige gebeurtenis’

De hulpdiensten werden rond 15:35 uur opgeroepen voor een ‘waterongeval’. Veel mensen deden een melding toen de man niet meer boven kwam. Het is nog onduidelijk hoe dat kon gebeuren.



Brandweer, politie en een ambulance spoedden zich naar de plas aan het Friesepad. Een traumahelikopter werd opgeroepen, maar even later afgezegd.

Reanimeren

Meerdere duikers van de brandweer gingen het water in. Ze zochten onder meer rondom het vlot. ,,Helaas duurde het ongeveer 40 minuten na de eerste melding voordat het lichaam werd gevonden’’, zegt Van Vliet.



De man is naar de kant gebracht en overgedragen aan ambulancemedewerkers. ,,Het medisch personeel heeft geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten”, aldus Van Vliet.



Even na 16.45 uur meldde de politie dat de persoon is overleden. ‘We doen op dit moment onderzoek naar de toedracht’, stelde de politie. Over de identiteit van de overledene worden nog geen uitspraken gedaan. Volgens Van Vliet is hij rond de 20 jaar.

Volledig scherm Brandweerlieden op het vlot in de Wellerwaard. © Luke Beens / Persbureau Heitink

Op het strand en het water was het vanwege de extreme temperaturen vandaag enorm druk. Van grote paniek was aanvankelijk geen sprake toen de eerste hulpdiensten arriveerden. Dat zegt een groepje jongens uit Emmeloord dat aanwezig was bij de Wellerwaard. ,,Maar iedereen was alert toen de zoekactie begon.’’

Quote Ik vroeg naar de stroming en ben op goed geluk gaan duiken Max Mastebroek, Hielp bij de zoekactie

Max Mastebroek, een van de Emmeloorders, heeft nog even helpen zoeken. Hij is naar eigen zeggen wedstrijdzwemmer geweest bij de plaatselijke vereniging Zignea Emmeloord en wilde niet werkloos toekijken.



,,Ik kan goed zwemmen, ik wilde iets doen. Ik vroeg naar de stroming en ben op goed geluk gaan duiken. Helaas vond ik hem niet.’’ Volgens de jongens is de plas ter hoogte van het vlot zeker 8 meter diep.

Vervelende beelden

Toen een boot met duikers het water op ging, werd Mastebroek bedankt voor zijn diensten. Al snel nadat de hulpdiensten arriveerden werden de bezoekers overigens weggestuurd. Het naast de plas gelegen restaurant Bij Ons in de Wellerwaard ging dicht.



,,Daarmee probeer je te voorkomen dat er vervelende beelden op het netvlies blijven staan’’, zegt Van Vliet. ,,En zo kunnen de hulpdiensten beter hun werk doen.’’



Van mensen die wel hebben gezien dat het levenloze lichaam uit het water is gehaald, zijn de gegevens genoteerd. ,,Zo kunnen we de vinger aan de pols houden’’, aldus Van Vliet. Oftewel, in de gaten houden hoe het met hen gaat. ,,Dit zijn heftige gebeurtenissen natuurlijk.’’

Volledig scherm De politie probeerde onder meer met linten andere badgasten zoveel mogelijk op afstand te houden. © Luke Beens / Persbureau Heitink

