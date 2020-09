Jonge meiden over hockeytrainers: ‘Megaveel drank en dan werden we in bed gelokt’

Opzienba­ren­de vechtpar­tij in ‘het Venetië van Nederland’: ‘We staan er weer lekker op’

22 september ,,Dit hebben we nog nooit meegemaakt.” Ondernemers in de omgeving van de gracht in Giethoorn waar bootjesvaarders elkaar gistermiddag fysiek te lijf gingen, balen als een stekker van het incident. ,,We staan er weer lekker op.”