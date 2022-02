Jonge moeder radeloos: zuipende jongeren met keiharde muziek zorgen voor slapeloze baby

Het jonge gezin kan maar geen grip krijgen op de jongeren die voorbijvaren op de zuipschuiten in Poeldijk. De bewoonster E.O, die niet met haar volledige naam in de krant wil, heeft al meerdere keren de politie ingeschakelde, maar nog zonder resultaat. ,,Dingen begonnen echt uit de hand te lopen kort na de geboorte van ons zoontje Milan, nu ruim zes maanden geleden”, vertelt de vrouw van Turkse origine. ,,De overlast manifesteerde zich in volle omvang. Elk vijf minuten kwam er een ‘zuipschuit’ met keiharde muziek voorbij gedenderd. Rustig in de tuin zitten was er voor mij na een zware bevalling niet bij.”