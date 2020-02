Jonge moeder wil weg uit flat waar pedofiel Nelson woont: ‘Ik wil best verhuizen als gemeente meehelpt’

Een jonge moeder die in de bewuste flat een verdieping lager woont wil de pedo-activist zo snel mogelijk uit het complex krijgen. ,,Deze man willen we niet in onze flat. Mensen die iets tegen hem willen doen ga ik niet tegenhouden’’, zegt de 26-jarige vrouw. ,,Ik heb respect voor mensen die pedofiel zijn en hulp gaan zoeken, maar totaal niet voor iemand die gaat flyeren en vindt dat kinderen een keuze voor seks kunnen maken’’, vertelt ze.



In het appartementencomplex wonen in totaal acht kinderen. ,,Die moeten veilig buiten kunnen spelen. Ik wil hier zelf weg, alleen dat is erg lastig omdat er geen andere woonruimte is’’, legt de moeder uit. Maatman benadrukt, net zoals in de NPO-uitzending, dat kinderen echt niet bang voor hem hoeven te zijn. ,,Ik maak me vooral zorgen om de ouders die alleen nog maar kunnen reageren met agressie.’’