Jonge vrouw die rennende verdachte tegenhoudt overladen met lof: ‘Niet iedere held draagt een cape’

Wie ze is, is nog niet duidelijk. Maar de jonge vrouw met grijze rugzak die in een door de politie gedeeld filmpje een rennende verdachte in de Haagse Spuistraat tegenhoudt, wordt op sociale media overladen met complimenten. Maar er zijn ook vragen: hoe risicovol is het en mag de politie deze beelden zomaar delen?