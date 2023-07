Jonge vrouw 's nachts meegesleurd en aangerand in steegje Amsterdam: 'Please, stop’

Een jonge vrouw is donderdagnacht in Amsterdam door een nog onbekende man meegesleurd en aangerand. Dat gebeurde midden op straat, in de omgeving van de Regulierssteeg. Een 27-jarige verdachte is aangehouden met dank aan een alerte getuige. Van het slachtoffer ontbreekt nog elk spoor.

De vrouw, van wie de identiteit onbekend is, liep rond 04.35 uur uit de richting van de Blauwbrug, over de Amstel, in de richting van het Muntplein. Daar werd ze uit het niets door een man vastgepakt. Hij dwong haar om met hem mee te gaan in een steegje, ter hoogte van de Regulierssteeg.

Meerdere getuigen zagen dat de vrouw in de steeg door de man ‘onzedelijk werd betast’, zo meldt de politie vrijdag. De vrouw riep hierbij in de Engelse taal: ‘Please no, stop stop stop’. De vrouw wist zich uit haar benarde situatie te bevrijden en zette het op een lopen.

Volgens de politie wilde een getuige zich over haar ontfermen, maar de vrouw was zo van slag dat ze ‘huilend was doorgelopen’. De getuige koos er op dat moment voor om samen met iemand anders de achtervolging op haar belager in te zetten. Ze konden hem al snel overmeesteren en overdragen aan de politie.

Met de getuige, die zich in eerste instantie over de vrouw ontfermde, heeft de recherche contact gehad. Naar de ander getuige is de recherche nog op zoek. De vrouw die slachtoffer werd van de aanranding is nog niet terecht. De politie is naar haar op zoek.