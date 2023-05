Jongen (17) vlucht met 170 km/u voor politie en eindigt tegen vangrail

De politie kreeg zaterdagavond rond 19.30 uur meerdere meldingen over opvallend rijgedrag van een blauwe Toyota Yaris op de A12. Toen agenten het voertuig een volgteken gaven volgde de bestuurder in eerste instantie wel, maar onderaan de afrit Woerden besloot hij toch weer de snelweg op te rijden in de richting van Gouda. Daarbij reed de automobilist met 150 km/u over de vluchtstrook en haalde diverse voertuigen rechts in.