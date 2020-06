Jongen duwt boa op Urk de haven in: ‘Hoe haal je zoiets in je hoofd?’

Nat pak

Nico Schipper, woordvoerder van de gemeente Urk, laat weten dat dat de boa alleen een nat pak haalde: hij raakte niet gewond. ,,Hij hoefde dus niet naar het ziekenhuis, maar dit had veel minder goed kunnen aflopen. Hij had met zijn hoofd tegen de rand van de kade kunnen aankomen.’’



Schipper weet ook wat de aanleiding van het incident is. ,,Eén van onze boa’s werd bij de haven aangesproken door twee jongemannen die vroegen of ze de haven in konden om een telefoon die in het water was gevallen, te pakken. In de haven is een verbod om te zwemmen. De boa zei dat hij dit moest overleggen met de havenmeester. Dit antwoord was blijkbaar niet voldoende, want even later is hij het water ingeduwd.’’