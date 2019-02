Jongen springt van brug op Efteling-bootje: attractie stilgelegd, beveiligers grijpen in

,,We hebben hem goed duidelijk gemaakt dat dit niet de bedoeling is en dat zulke streken heel gevaarlijk kunnen zijn. Niet alleen voor hem, maar ook voor andere bezoekers.”

Ouders

De attractie lag op dat moment even stil. Ooggetuigen meldden aan pretparksite Looopings dat de jongen even later uit het park werd gezet. Een woordvoerder van de Efteling bevestigt dat de bezoeker naar de uitgang is begeleid. ,,Het park was nog een half uurtje open, dus we hebben zijn uitje iets daarvoor beëindigd.”