Jongen uit Uden lokte kleuters uit speeltuin om ze te betasten

De incidenten deden zich in december 2019 en juli 2020 voor in de Udense wijk Melle. De eerste keer sloegen drie meisjes thuis alarm, nadat een van hen door een jongen mee naar een steegje was genomen. Daar werd haar broek naar beneden getrokken en werd haar achterwerk betast.



In een verhoor dat later werd afgenomen verklaarde het 5-jarige meisje dat ‘een boef aan mijn billen hebt gezeten’. Juli vorig jaar was het op vrijwel dezelfde plek opnieuw raak. Een ander 5-jarig meisje werd mee in een brandgang genomen. Deze keer zou de jongen de vagina hebben betast.