Jongens drijven 17 uur op Noordzee in kapotte zeilboot voor reddingsdienst ze vindt: ‘Ongelooflijk veel geluk gehad’

De reddingdienst zocht urenlang naar de twee vermiste jongens. Dinsdag rond 07.00 uur wist een helikopter van de kustwacht de jongens te lokaliseren. Daarop is de reddingsdienst uitgerukt. ,,De opluchting was groot toen de jongens naar omstandigheden in goede gezondheid leken te verkeren”, zo schrijft de KRNM op Instagram. ,,Het zwaar beschadigde jachtje namen we op sleep mee naar de Eemshaven.”

Het duo raakte maandagmiddag in grote problemen toen hun zeilboot in de Noordzee boven Schiermonnikoog omsloeg en zwaar beschadigd raakte. Wonder boven wonder wisten ze zichzelf in veiligheid te brengen door op hun omgeslagen zeilboot te klimmen en deze weer om te keren.