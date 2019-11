Jongeren met bivakmutsen en messen opgepakt bij JD Sports-filiaal in Rotterdam

De politie heeft vanavond zeven jongeren aangehouden in de leeftijd van 11 tot 22 jaar die met messen en bivakmutsen rondhingen bij een filiaal van JD Sports op de Lijnbaan in Rotterdam. De politie was alert na signalen van plunderingen. Eén jongeman trok een mes toen hij werd aangesproken door een agent in burger.

De politie was met veel man aanwezig in de Rotterdamse binnenstad, vanwege de dreiging van plunderingen. Agenten en handhavers stonden op scherp en fouilleerden preventief ruim 70 mensen in de stad.

In totaal werden zeven jongeren aangehouden in de leeftijd van 11 tot 22 jaar. Drie van hen hadden een mes op zak. Ook kwamen er nog bivakmutsen tevoorschijn. Twee jongeren konden geen identiteitsbewijs laten zien en twee anderen voldeden niet aan bevel of vordering.

De 22-jarige aangehouden jongen gooide een fles op straat. Toen een agent in burger hem hierop aansprak trok de jongen een mes. Dat had hij beter niet kunnen doen, want met hulp van een andere agent werd hij meteen tegen de grond aan gewerkt. Ook hij zit vast op bureau.

Plunderplannen

Eerder vandaag pakte de politie een 15-jarige jongen op in het onderzoek naar de plunderplannen bij de Bijenkorf en JD Sports in Rotterdam. Hij wordt verdacht van opruiing.

De Rotterdamse politie had al eerder signalen doorgekregen dat er plannen waren om het warenhuis de Bijenkorf te bestormen. Vorige week vrijdag werden er elf aanhoudingen verricht, maar de dag daarvoor was er ook al veel politie op de been rondom het winkelcentrum.