Jongetje (13) uit Syrië alleen aangetroffen op station Tilburg

De medewerkers doen hun verhaal op hun social media-accounts. ‘Tijdens onze dienst stonden we bij de Albert Heijn To Go en kwam er een klein jongetje naar ons toegelopen. Hij begon tegen de arm van een ons te huilen. We vroegen aan hem wat er aan de hand was, maar konden helaas geen contact leggen door de taalbarrière.’

Volgens de medewerkers kwam er op dat moment een vrouw voorbij die de Arabische taal wel machtig was, waarna ze erachter kwamen dat het jongetje 13 jaar oud was en helemaal alleen vanuit Syrië naar Nederland was gekomen.

‘Het jongetje maakte een bange indruk op ons, dus probeerde we hem zo goed mogelijk gerust te stellen’. Daarom zijn de NS-medewerkers met hem wat eten en drinken gaan uitzoeken in de Albert Heijn To Go, schrijven ze.

Selfie

‘Nadat onze kleine vriend zijn eten en drinken op had tikte hij weer een van ons op de arm. Hij pakte zijn telefoon en opende deze in de selfiestand van de camera. Hij wilde graag een foto met ons maken. Natuurlijk doen wij dat met hem’, zo besluiten de medewerkers van de NS-veiligheidsservice hun verhaal.

Het jongetje bleek een document met persoonsgegevens bij zich te dragen. ‘Deze hebben wij doorgegeven aan de collega’s van de politie en de Koninklijke Marechaussee voor verdere procedure’. Hij is daarna meegegaan met agenten van de politie Tilburg.

Meer kinderen

Het is niet het eerste kind uit Syrië dat alleen wordt aangetroffen in Nederland. Vorige week maandag werd een 11-jarig knaapje bij het hoofdbureau van de politie in Rotterdam aangetroffen. Ook hij bleek helemaal alleen naar Nederland te zijn gereisd. Vorige maand is een 8-jarig meisje afkomstig uit Syrië ‘gedropt’ op het bureau van de politie in Hoofddorp. Ze had alleen een klein rugzakje van Disneyfilm Frozen, bordeauxrode gympjes en spijkerbroek bij zich. Eind juli werd een 11-jarig meisje ‘moederziel alleen’ aangetroffen op Utrecht Centraal.