Jongetje (3) prikt zich aan drugsnaald in park en slikt nu zware medicijnen

Een driejarig jongetje is door een rondzwervende drugsnaald in een Rijswijks park geprikt. Hij slikt nu een zware cocktail HIV-remmers.

Bijna elke dag is de driejarige Denis met zijn moeder wel in het Westhofpark, op de grens van Den Haag en Rijswijk, te vinden. Ze laten de hond uit en hij vindt het heerlijk om takjes te zoeken, te kijken naar beestjes die in de grond wroeten, of hij zoekt naar mooie stenen.



Dat is op 21 april niet anders. Maar dan ineens ziet zijn moeder Lilla Zsipnai (32) dat hij zijn hand terugtrekt en wegloopt. ,,Ik vraag aan hem wat er is en hij zegt ‘au, het prikt’.” De jongen laat zijn handpalm zien en Lilla ontdekt dat hij ergens door geprikt moet zijn, en vraagt hem waar dat is gebeurd.



Tot haar schrik ziet ze op de grond waar hij aan het spelen is twee naalden liggen. De naald en de spuit nog bij elkaar. Een dopje is nergens te bekennen. Het maakt meteen duidelijk wat het is. Geen insulinespuit die onderweg misschien verloren is, of andere medicijnen. Dit zijn drugsnaalden.

Volledig scherm Denis bij de eerste hulp. Hij prikte zich in een park op de grens tussen Den Haag en Rijswijk aan een drugsnaald. © privé

Quote Ik loop daar ook met mijn hond, en ik zie er altijd van alles liggen. Kapotte condooms, ik zie drugsge­brui­kers. Debby Harting

Medicijnen

,,Als je diabetespatiënt bent dan zou het dopje erop zitten, of de naald niet meer op de spuit. En als je al zoiets zou verliezen, dan nooit twee bij elkaar’’, zegt Debby Harting. Zij is directeur van stichting Bij-1 en kent Lilla van de ouderochtenden in haar buurthuis in Spoorwijk, dat regelrecht aan het park grenst. Zij sloeg maandag alarm nadat ze die ochtend hoorde dat Denis zich had geprikt aan een van de twee naalden.

,,Ik loop daar ook met mijn hond, en ik zie er altijd van alles liggen. Kapotte condooms, ik zie drugsgebruikers. Er rijden veel scooters, of van die fietsbezorgers die veel te hard er doorheen rijden. En het vervelende is: als er in Den Haag iets aan de hand is dan weet ik binnen een paar dagen wel bij wie ik moet zijn om het op te lossen, maar in Rijswijk, ik kom er niet doorheen. Ik heb de gemeente al eens gebeld, de politie. Het is me niet gelukt.”

Het park waar Denis zich prikte aan de naald. De tekst loopt door onder de afbeelding.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Voor Denis betekent de naaldenprik dat hij al twee keer een vaccinatie kreeg tegen hepatitis B en C. Die kreeg hij meteen toen hij zich dezelfde dag met zijn moeder meldde bij de eerste hulp. ,,Er is geen tijd om te wachten om de naalden te onderzoeken. Dat zou kunnen betekenen dat het te laat is”, vertelt moeder Lilla. En dat geldt ook voor de zware medicijnen die Denis moet slikken om te voorkomen dat het HIV-virus, dat aids veroorzaakt, in zijn lichaam een kans krijgt tot ontwikkeling te komen. Twee keer op een dag, en dat nu nog een paar maanden lang moet hij ze slikken. ,,Maar ze zijn zo verschrikkelijk vies, hij moet ervan spugen”, zegt Denis’ moeder.

Quote Dit mag niet ook nog andere kinderen overkomen Lilla Zsipnai, moeder van Denis

Bijwerkingen

Ook zijn er andere bijwerkingen. Het jongetje is heel erg moe en sinds gisteren zit zijn gezicht onder de uitslag. ,,Dat komt omdat de medicijnen het immuunsysteem platleggen, daardoor krijgen andere virussen ook een kans”, legt Lilla uit nadat haar zoontje gisteravond opnieuw uitgeput in slaap is gevallen na zijn laatste medicatie van die dag. ,,Deze week moet hij ook nog een derde vaccinatie halen”, zucht ze.

Volledig scherm In het Westhofpark op de grens tussen Rijswijk en Den Haag prikt de 3-jarige Denis zich aan een van deze twee naalden. Ze zijn voor onderzoek door Denis' moeder Lilla Zspinai meegenomen naar de eerste hulp. © privé

Ze hoopt dat de gemeente Rijswijk actie onderneemt. ,,Er is een stuk van het park, tussen de kinderopvang en het dierenasiel, daar kwam ik al nooit meer. Daar ligt zoveel troep, condooms. Onze hond is daar al eens heel erg ziek geworden omdat bleek dat hij van uitwerpselen had gegeten van mensen die drugs hadden gebruikt. Hier ging het nog, dacht ik. Niet dus, maar dit mag niet ook nog andere kinderen overkomen”, zegt ze.

De gemeente Rijswijk is inmiddels bekend met de zaak en komt dinsdag met een reactie.