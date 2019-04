Jongetje dat uit rups viel, heeft hersenschudding

Ik heb Geleefd Zieke Lotte (15) heeft een niet-reanimeren­ver­kla­ring

8:00 Annemarie Haverkamp praat met mensen over hun leven en het einde dat nadert. Lotte (15) heeft een ernstige vorm van de spierziekte myotone dystrofie, maar ze is een gelukkig meisje. Moeder van Lotte: ,,We zijn heel blij dat ze er nog is, tegelijkertijd gunnen we haar rust als haar lijf het echt opgeeft.’’