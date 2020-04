Jongste (29) van twee Brabantse broers op de ic overleden aan corona

Guus werd anderhalve week geleden in kunstmatige slaap gebracht, nadat hij een week daarvoor in het ziekenhuis terecht was gekomen met corona. Hij volgde daarmee zijn oudere broer Bram die vlak daarvoor was opgenomen. Bram kwam ook eerder dan zijn broertje op de intensive care en werd eerder in kunstmatige slaap gebracht.

Dezelfde stappen als zijn broer

„Toen Guus in het ziekenhuis terechtkwam, was iedereen bang dat hij hetzelfde traject zou volgens als zijn broer. Dat gebeurde ook, ze volgden één voor één dezelfde stappen”, zei Cathelijne, de vriendin van Bram, eerder tegen deze site . Maar waar Bram vrijdag ontwaakte uit zijn coma, gebeurde dat bij Guus niet.

De meeste mensen die overlijden aan corona behoren vanwege hun leeftijd of gezondheid in een risicogroep. Zo ver bekend geldt dat niet voor de jonge Beek en Donkenaar. Hij was nog jong en had geen gezondheidsklachten of overgewicht. Hij sportte meerdere keren per week, weten bekenden van hem.