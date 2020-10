‘Jordy verkrachtte ROC-studente (17) tijdens skireisje in Oostenrijk’

In januari 2019 zaten zo’n zestig studenten van het Almelose ROC van Twente in een hotel in Fieberbrunn (Oostenrijk) voor een skireisje. De 17-jarige aangeefster deelde haar kamer met een studiegenootje uit een andere klas. Zij zegt dat de veel oudere V. bij hen in bed kwam liggen. Daar had hij seks met haar studiegenootje, terwijl zij in slaap viel.

Politie

Trio

Voor de rechtbank in Almelo ontkende V. de verkrachting. Hij gaf wel toe dat hij het meisje streelde en zei dat hij het idee had dat ze misschien wel in was voor een triootje. „Ik had al eens eerder zo’n ervaring gehad en dacht: What the fuck, waarom niet?” Advocate Djordjevic pleitte voor vrijspraak, zei dat het hele skireisje doordrenkt was van drank en seks. „Iedereen deed het met iedereen.”