Joris Linssen rekent af met ‘cancelcultuur’: ‘Gún een ander dat hij eens een foutje maakt’

Want, zo stelt hij, je moet een ander zijn of haar fout juist gúnnen. „Dan hoor je dat het op de basisschool al zó belangrijk is dat de leerlingen goed presteren bij de eindtoets. Alsof je leven meteen naar de knoppen is als dat misgaat. Vervolgens gaat de druk op de middelbare school nog verder omhoog, is ondertussen iedereen op Instagram en Facebook perfect en vind jij dat je daar niet aan voldoet. We zijn de hele tijd bezig met het goed doen, met niet uit de pas lopen. Daarmee maken we elkaar gek.”



Linssen ervoer in z’n puberjaren dat je af en toe juist moet vallen om stappen te maken. Als 16-jarige scholier vond hij school benauwend en wilde hij er af. „Ik speelde in een punkband, zette mezelf af, had het idee dat school je fantasie kapotmaakte. Ik had uitgezocht dat ik op mijn zeventiende niet meer leerplichtig was. Met mijn ouders overlegde ik en zij zeiden heel wijs: is goed, ga maar lekker van school af. Ik kreeg een half jaar de tijd van ze, dan moest ik een baan hebben of terug naar school.”



In dat halfjaar had de jonge Linssen veel plezier. „Ik maakte muziek, had het leuk. Maar het was ook een leeg leven. Ik kwam erachter dat als ik verder wilde komen, de maatschappij wilde veranderen, ik er ín moest staan en niet ernaast. En dus ging ik terug naar school, maakte het zo snel mogelijk af, om daarna de wijde wereld in te trekken. Mijn ouders lieten mij die fout maken, maar bleven wél om mij heen staan, ze bleven mijn vangnet. Het heeft me zoveel opgeleverd.”