Jos Brech morgen uitgeleverd aan Nederland

De raadsman zei dat Brech na de middag op het vliegtuig wordt gezet. Hij wist geen concreet tijdstip en kon ook niet zeggen naar welk Nederlands vliegveld Brech reist. Het Openbaar Ministerie in Nederland wil geen mededelingen doen over wanneer Brech wordt uitgeleverd. Eerder meldden Spaanse media nog dat Brech vandaag naar Nederland zou komen. Volgens hen zou hij vanmiddag om 15.00 uur in Barcelona op het vliegtuig stappen.

Geen contact

De 55-jarige Limburger zal op Nederlandse bodem opnieuw aangehouden worden. De recherche zal hem zo snel mogelijk willen verhoren, tot die tijd mag Brech waarschijnlijk geen contact met de buitenwereld hebben.



Brech kwam in juni in beeld als hoofdverdachte in de zaak Nicky Verstappen, toen zijn DNA volledig bleek te matchen met de sporen op de kleding van Nicky. De 11-jarige jongen verdween in de nacht van 9 op 10 augustus 1998 tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide in Zuid-Limburg. Nicky's lichaam werd de volgende avond in een sparrenbos vlakbij het kamp gevonden.