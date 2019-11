Jos Brech voor de rechter: lukte het hem te laten praten?

Voor de zogenoemde regiezitting van vandaag, de voorlaatste in de zaak, deden rechercheurs nog een ultieme poging Brech tot praten te verleiden. Eerder maakte zijn advocaat Gerald Roethof al bekend dat de verdachte in de zaak rond Nicky Verstappen, die in de zomer van 1998 tijdens een kamp om het leven kwam, zijn verhaal wél aan het papier had toevertrouwd. De zogenaamde ‘kluisverklaring’ van Brech blijft achter slot en grendel tot de inhoudelijke zitting, zo liet Roethof weten, die zijn cliënt aanraadt voor die tijd vooral niets te zeggen.



Toch komt het OM ook zonder de woorden van Brech vandaag met het verhaal achter de dood van de 11-jarige Nicky, dat zij hebben gereconstrueerd. Het einddossier is klaar, net als het sporenonderzoek. Er is inmiddels ook een 3D-model van de onderbroek van Nicky, waarop 21 sporen van Brech werden aangetroffen. Dat model kan laten zien hoe Brech die onderbroek heeft vastgepakt.



De ouders van Nicky zijn er overigens al van overtuigd dat justitie de juiste man in handen heeft. Zij zullen samen met hun vertrouwensman Peter R. de Vries vandaag weer plaatsnemen in de rechtbank in Maastricht om het proces tegen Brech te volgen. Meerdere malen hebben ze Brech opgeroepen te praten over de zomerdag in augustus, waarop ze hun zoon verloren, maar zonder resultaat.