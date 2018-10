Jos de G. krijgt 12 jaar cel voor verkrachting én doodslag Nicole van den Hurk

De tbs'er werd in 2016 alleen veroordeeld voor verkrachting van het destijds 15-jarige Eindhovense meisje. De rechter legde toen vijf jaar cel op, na een eis van eveneens veertien jaar. In het gevonden DNA op haar lichaam zaten sporen van haar toenmalige vriendje maar ook materiaal dat wijst naar Jos de G. Het gaat om een haar, die omschreven wordt als 'een haar uit het overgangsgebied van de schaamstreek'. Dat die haar van de G. via een andere manier (bijvoorbeeld in de kroeg) dan na een verkrachting op de jas van Nicole terecht is gekomen, is niet aannemelijk, zegt het Hof.



Maar er was nog meer: een beetje onbekend DNA. Sporen die van een derde persoon zouden kúnnen zijn. Al is het misschien wel gewoon vervuiling, bijvoorbeeld DNA van politiemensen. Toch kon een derde dader niet helemaal worden uitsloten, oordeelde de rechtbank twee jaar geleden. Het Hof vindt nu dat er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van een derde donor.