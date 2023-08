Jos moet eigenaar van topstuk élke dag foto sturen: ‘Als het niet goed genoeg is, komen ze het ophalen’

truckdrama Zuidzijde Johan was op fatale buurtbarbe­cue in Zuidzijde: ‘Ik was in paniek, maar probeerde te helpen’

Zíjn leven ging door. Maar wel met het besef dat het leven vluchtig is en de dood ook elk onverwacht moment kan toeslaan. De vrachtwagen die bijna een jaar geleden in Zuidzijde van de dijk reed, waardoor zeven mensen omkwamen, miste Johan van Driel maar net. ,,De zorgeloosheid van het bestaan is hier verdwenen. Er is een Zuidzijde van voor het ongeluk en een Zuidzijde van na het ongeluk.’’