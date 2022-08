Journalist John van den Heuvel vanuit Colombia met dood bedreigd door rechterhand Taghi

Reactie Van den Heuvel: ‘paranoïde denkpatroon’

Van den Heuvel zegt in een reactie tegenover deze site: „Dit verbaast me niet. Het is het zoveelste bewijs dat sommige verdachten in de Marengo-zaak ook vanuit de cel bezig blijven met illegale activiteiten. Ik ben blij met een goede bescherming door de DKDB (de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging, red.) maar helaas is het niet alleen vanuit Colombia maar ook vanuit Nederlandse gevangenissen gewoon mogelijk om criminele activiteiten voort te zetten. Het is overigens compleet onzin dat ik met Nabil B. of met een ’alliantie’ samenwerkte. Het geeft alleen maar het paranoïde en criminele denkpatroon van sommige criminelen aan.”