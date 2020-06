Journalisten starten Media Meldpunt Racisme & Discriminatie

Politie maakt zich zorgen om welzijn Martin (7) en zoekt via sociale media contact met vader

28 juni De politie probeert via sociale media in contact te komen met de vader van Martin Florian Den Hertog, het 7-jarige jongetje dat door zijn ouders uit een instelling in Oisterwijk werd gehaald. In een bericht op Twitter dat gericht is aan de vader van Martin meldt de politie in het Engels dat ze zich ernstig zorgen maakt over het welzijn van het gezin.