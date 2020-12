Judiths leven werd verwoest nadat man Jeffrey stierf op het werk: ‘Dit jaar kregen we alleen een kaartje’

In stilte zitten Judith Noordanus en haar man Jeffrey aan de keukentafel. Praten, weet zij na 24 jaar, doet zijn ochtendhumeur geen goed. Dus houdt ze vooral haar mond. Het is donderdagochtend 05.00 uur. ,,Tot vanavond”, zegt ze nog wel. ,,Rijd voorzichtig.” Judith geeft hem een zoen.



Tweelingzussen Liora en Selena (op dat moment 12 jaar) liggen nog in bed. Veel te vroeg om papa uit te zwaaien.



Geheel tegen de gewoonte in heeft hij woensdagavond niet gegeten met zijn trainer René Scharff. Jeffrey is een fanatiek beoefenaar van kempo, een eeuwenoude vechtkunst die is overgewaaid uit Indonesië.



De twee zijn bevriend: Jeffrey komt al 28 jaar in de Waddinxveense sportschool. Ook het puddingbroodje dat de twee mannen normaal nemen bij de koffie, slaat hij af. Bewaar maar tot zaterdag, zegt Jeffrey. ,,Ik moet morgen vroeg op. Anders kom ik misschien te laat.”