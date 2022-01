Waarschu­wing voor dichte mist in groot deel van het land

Het KNMI waarschuwt weggebruikers in een groot deel van het land voor dichte mist en heeft daarom code geel afgekondigd. Lokaal kan het zicht minder dan 200 meter zijn. De waarschuwing geldt niet voor de noordelijke provincies Groningen en Drenthe, ook op de Wadden en in Limburg is code geel momenteel niet van kracht.

13 januari