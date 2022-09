Jurians foto's zijn écht ‘in your face’: ‘Schuren met onze perceptie van wat mooi en normaal is’

Met video Leerling van Haagse school overleden door afgebroken giek op zeilschip tijdens uitje op Waddenzee

Op een historisch zeilschip dat in de buurt van Terschelling voer, is woensdag een deel van de mast afgebroken en op een 12-jarig meisje terechtgekomen dat op schooluitje was. Zij is ter plekke overleden, meldt de politie.

1 september