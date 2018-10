Justitie: 15-jarig meisje zat achter stuur bij dodelijk auto-ongeval

De auto met vier jongeren knalde in maart tegen een boom. Volgens justitie zat niet de 29-jarige man die de schuld op zich nam achter het stuur, maar zijn 15-jarige zusje. Een vriendin van Kelly.



Tien dagen voor haar zestiende verjaardag sterft Kelly. Midden in de nacht, aan de Breulderweg in Echt, nadat de auto waarin ze zit tegen een boom is geknald. Een 14-jarige vriendin raakt zwaargewond. Achter het stuur zit - zo blijkt nu uit het politieonderzoek - hun 15-jarige vriendin.



Na het ongeluk had een 29-jarige man uit Echt verklaard dat hij de wagen had bestuurd, zo bevestigt de politie.



Het viertal rijdt die avond en nacht rondjes in de auto van de 29-jarige man. Hij en zijn zusje zitten voorin, de twee vriendinnen op de achterbank. Tijdens het rijden wordt gefilmd met de mobiele telefoon. Op het beeldmateriaal is te zien dat het 15-jarige meisje de grijze Peugeot bestuurt. Een van die filmpjes is luttele seconden voor de fatale klap gemaakt.



Justitie gaat het minderjarige meisje vervolgen voor het veroorzaken van een verkeersongeval met de dood en letsel tot gevolg. Ook de broer moet voor de rechter komen, voor het medeplegen daarvan.