Justitie eist tot negen jaar cel voor spectaculaire diamantroof Schiphol

Jongen (17) in zorgwekken­de toestand na lancering door beschonken automobi­list

13:06 VEGHEL - Een 17-jarige fietser is in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht nadat hij in Veghel werd aangereden door een automobilist. De bestuurder van de auto was dronken en is naar het politiebureau gebracht. De politie is naarstig op zoek naar getuigen van het ernstige ongeluk.