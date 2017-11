Justitie graaft slachtoffer 'zorgmoord' op

De opgraving was gisteren op begraafplaats De Essenhof in Puttershoek. Die dag kwam het nieuws naar buiten over de aanhouding van een 21-jarige Rotterdammer die in verscheidene verpleeghuizen werkte. Hij wordt ervan verdacht dat hij de vrouw in Puttershoek heeft gedood door haar insuline toe te dienen terwijl daar geen medische noodzaak voor was.