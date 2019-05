Justitie jaagt op vandalen die auto’s van activisten omver gooiden in Boxtel

Verdachte van dodelijke schietpar­tij Amsterdam was vrij in afwachting strafzaak

18:44 Na de verdachte van een dodelijk schietpartij in een Amsterdamse parkeergarage gisteren te hebben opgeroepen zich aan te geven, heeft de politie vandaag diens identiteit bekendgemaakt. Het gaat om de 20-jarige Erxinio Luntungan uit Amsterdam, die op jonge leeftijd al met de politie in aanraking kwam en op vrije voeten was in afwachting van een strafzaak.