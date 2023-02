Justitie lekt naam van klokkenluider bij zijn werkgever: ontslag dreigt

Bouw kernreac­tor voor medische radioactie­ve stoffen in Petten mag doorgaan

De bouw van de kernreactor in het Noord-Hollandse Petten voor radioactieve stoffen mag doorgaan. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) heeft hier goedkeuring voor gegeven. Het is voor het eerst in decennia dat er een vergunning wordt verleend voor de bouw van een nieuwe kernreactor in Nederland.