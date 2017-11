Justitie: Militair transport naar Rusland is ernstige zaak

Video Doodschieten Iraanse activist in Den Haag 'een laffe daad'

10:36 De man die gistermiddag in Den Haag is doodgeschoten is de Iraanse activist Ahmad Mola Nissi, dat bevestigt een woordvoerder van zijn organisatie de Arab Struggle Movement. Die beweging zet zich in voor een onafhankelijk Ahwaz, een regio in Iran.