Justitie onderzoekt oproep tot moordaanslag op Sinterklaas

Het OM bevestigt tegenover deze krant dat er een onderzoek loopt. ,,De man wordt verdacht van opruiing. Dat gebeurde via een post op Facebook. Naar aanleiding van het onderzoek wordt bekeken of hij ook strafrechtelijk wordt vervolgd", zegt Ties Kortmann namens het OM Midden-Nederland.



Het was De Telegraaf die eerder vanochtend melding maakte van het facebookbericht door Z.. 'Zit niks anders op.. we moeten een prijs op het hoofd van Sinterklaas zetten.', schreef hij volgens het dagblad op 29 oktober op een van zijn sociale media-accounts. 'Dubbele prijs als het tijdens de Nationale intocht is zodat alle kinderen getuigen ervan zijn, zelfs massaal onder zijn hersenen en botsplinters bedekt zitten. Maw zonder twijfel morsdood. Zo kan de NPO geen onzin verhaaltje ophangen met een nieuwe Sinterklaas en zijn we voorgoed van dat feest af. (En van die irritante Flodder acteur die Sinterklaas speelt.)'



Die acteur is Stefan de Walle die in 2011 het stokje van Bram van der Vlugt overnam. Hoewel het bericht al snel werd verwijderd, kreeg de Utrechtse wethouder Kees Diepeveen het te zien. Het was juist zijn gemeente die een samenwerking was begonnen met De Grauwe Eeuw om het koloniale verleden en met name de zichtbaarheid daarvan in bijvoorbeeld straatnamen te bespreken.