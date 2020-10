Justitie onderzoekt oude verkrachtingszaak rond Jos Brech

Het onderzoeksteam in de zaak-Nicky Verstappen bekijkt of een onopgeloste verkrachting van een 13-jarige jongen in 1990 valt te linken aan verdachte Jos Brech. Dat zegt persofficier van justitie Fanny Hilhorst, meldt De Limburger.