Justitie slaat grote slag in twee zaken van gedwongen prostitutie: ‘Man verdiende ton aan vrouw’

Dit troffen instanties aan bij een grote actie tegen criminali­teit in Twente: ‘Dit land is niet van de boeven’

6:09 ENSCHEDE/ALMELO - Prostituees zonder vergunning, een verborgen café achter een muur in een bedrijfspand en de vondst van een vlindermes en vuurwapen in een drinkkeet; het is slechts een klein deel van de oogst van een grote actie tegen ondermijning in Twente, afgelopen week.