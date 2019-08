Justitie wil nu ook motorclub Caloh Wagoh laten verbieden

Het is nog niet bekend wanneer de rechtbank in Utrecht deze zaak gaat behandelen. Volgens justitie is de motorclub ‘structureel en onlosmakelijk’ verbonden met criminaliteit en niet met een passie voor motorrijden. ,,Veel leden kunnen niet eens op een motor rijden’’, zegt justitie. Caloh Wagoh heeft in Nederland enkele honderden leden. Leider Delano R. zit momenteel in de cel op verdenking van betrokkenheid bij meerdere liquidaties. Eerder zijn door de rechter al onder meer Bandidos, Satudarah, Hells Angels en No Surrender verboden.

Net als leider Delano R. zit ook de als ‘godfather’ te boek staande Greg R. (71) vast. R. zat al een jarenlange celstraf uit voor internationale drugshandel. Hij is betrokken geweest bij de oprichting van Caloh Wagoh en was regelmatig te gast op clubavonden. Delano R. en Greg R. zijn volgens het OM ‘moordmakelaars’ bij wie je een ‘moord op bestelling’ kon regelen. Ook wordt de motorclub gebruikt om auto’s en wapens op te slaan die voor liquidaties worden gebruikt.

In de strafzaak heeft kroongetuige Tony de G. zich gemeld. Zijn verklaringen zijn ook opgenomen in het verzoekschrift van het OM voor het verbod op de motorclub. ,,Volgens deze getuige gebruikt de leider van Caloh Wagoh de club om opdrachten uit te zetten voor liquidaties en andere beschietingen met antitankwapens en kalasjnikovs’’, aldus het OM. De G. is ook verdachte in het onderzoek naar meerdere liquidaties. Hij wordt verdacht betrokken te zijn bij de moord op Jair Wessels in 2017.

Caloh Wagoh ontstond twee jaar geleden uit een fusie tussen straatbende Crips en motorclub Trailer Trash, die zijn wortels in de kamperswereld heeft. Na een verschil van inzicht trok Trailer Trash zich terug. Inmiddels telt de club al tien Nederlandse chapters (vestigingen) en één in België, Engeland en Suriname.

Niet onder indruk van justitie

Vorig jaar vertelde de bestuurder van de motorclub in een interview aan deze site niet bang te zijn voor een verbod. ,,We zijn niet zo onder de indruk van wat justitie tegen motorclubs doet’’, vertelde Worcc. ,,We hebben voor hetere vuren gestaan. We zijn ook geen koorknaapjes. Ik ben zelf ook niet van onbesproken gedrag.’’