Justitie wil Walibi voor de rechter na ernstig ongeval op kartbaan met 13-jarig meisje

video Scholiere (11) overlijdt nadat automobi­list haar schept op fietspad in Persingen

19:12 PERSINGEN - Op de Thornsestraat tussen Beek en Leuth is dinsdagmiddag een 11-jarige scholiere uit Millingen om het leven gekomen bij een ongeval. Ze is geschept door een auto die van de weg is geraakt en over het vrijliggende fietspad is geschoten. Het meisje overleed ter plekke.